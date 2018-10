'Gedumpt leeuwenwelpje Remy komt uit Belgisch circus'

ANNA PAULOWNA - Het lijkt duidelijk waar het eerder deze week gedumpte leeuwenwelpje vandaan komt. Remy, zoals het jonge leeuwenmannetje gedoopt werd, komt vermoedelijk uit een Belgisch circus.

Stichting Aap, een stichting die exotische zoogdieren een toekomst wil geven, ontdekte de herkomst van Remy, schrijft RTV Utrecht. "Het is een dier van een Europees circus dat uiteindelijk via een wat aparte meneer in Wallonië bij een Nederlander terecht kwam", aldus de stichting.

Het leeuwtje is waarschijnlijk langs de kant gezet omdat het de bestuurder 'te link werd met zo'n welp in de auto'. Remy werd uiteindelijk door een hardloper gevonden in een weiland in het Utrechtse Westbroek. Wie deze dumper is, is nog niet bekend.

De directeur van Stichting Aap, David van Gennep, zegt tegen de regionale omroep dat circussen vaker met leeuwen fokken. Hier zouden vervolgens optredens mee gedaan worden.

'Circus was al in vizier'

Het Belgische circus zou al in beeld zijn bij opsporingsdiensten. "Maar die hebben wat getreuzeld bij het in beslag nemen", stelt Van Gennep. "Anderhalve week later heeft die man dat dier dan al gedumpt. Dan is het probleem ook opgelost, hè? Dat is waar het een beetje op lijkt."

Leeuwenwelpje Remy is opgevangen bij Stichting Leeuw in Anna Paulowna. Daar maakt de kleine het goed, zo werd gisteren bekend. Hij eet en drinkt goed, maar moet nog wel een maand in quarantaine blijven.

In onderstaande video is te zien dat Remy zich uitstekend vermaakt met zijn speelgoed: