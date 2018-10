Bijzondere dijkversterking voor Ringdijk Watergraafsmeer

AMSTERDAM - Om de bewoners van de Watergraafsmeer ook in de toekomst droge voeten te garanderen wordt de Ringdijk die door het stadsdeel loopt, versterkt. De ruimte is echter beperkt en daarom wordt er een nieuwe techniek toegepast. Met grondankers wordt de dijk als het ware aan de ondergrond vastgenageld.

De dijk is wel hoog genoeg, maar niet sterk genoeg. Om te voorkomen dat de dijk bij extreem hoog water verschuift wordt hij met ankers aan de ondergrond vastgezet. Machines boren onder een hoek gaten in de dijk waar doorheen trekstangen geleid worden. Deze stangen worden aan de uiteinden met ankers aan dijk en ondergrond vastgemaakt. Hierdoor wordt het 'afglijden' van de dijk voorkomen.

Bekijk hier de animatie:

Door de nieuwe techniek hoeft de dijk zelf niet verbreed of verhoogd te worden. En dat is voor de buurtbewoners een hele opluchting. De techniek wordt voor het eerst toegepast in een échte, waterkerende dijk. De nieuwe techniek is ontwikkeld door het bedrijf JLD International uit De Goorn in Noord-Holland. Testen met een proefdijk hebben uitgewezen dat dijken met de nieuwe techniek sterker zijn dan bestaande dijken.

Bekijk hier de proef van een dijkdoorbraak:

De nieuwe techniek kan voor een doorbraak zorgen bij dijkverzwaring. In heel Nederland moeten de komende jaren 1100 kilometer aan zwakke dijken versterkt worden waarbij de nieuwe techniek wellicht toegepast kan worden.

In de Watergraafsmeer wordt een kwart van de 4 km lange Ringdijk nu met ankers aan de ondergrond vastgezet. Het deel tussen de Wibaustraat en de Middenweg wordt de komende tijd aangepakt. De bomen op de dijk blijven zoveel mogelijk behouden. Het werk zal aanzienlijk minder overlast geven dan het heien van damwanden of aanbrengen van extra grond.