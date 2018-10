De Peiling: Verkoop aan de deur verbieden?

NOORD-HOLLAND - Nu telefonische verkoop wordt verboden, is de kans groot dat we nog meer mensen aan de deur krijgen die ons een nieuw energiecontract willen leveren of iets anders verkopen. Moet verkoop aan de deur ook verboden worden?

Dingdong

Huis-aan-huis verkoop zit al in de lift sinds de invoering van het Bel me niet register, waar zo'n 4 miljoen mensen zich voor hebben aangemeld om verlost te worden van telefonische verkooppraatjes. Aanmelden bij het Bel me niet register is binnenkort niet meer nodig. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken wil in de wet een verbod op ongevraagde telefonische verkoop vastleggen.

Fantastische aanbieding

Het verkopen van huis tot huis kent allerlei varianten, van de fantastische aanbieding voor energie als je NU overstapt tot goede doelen die proberen mensen donateur te laten worden aan de deur, waarbij maandelijks een gift wordt overgemaakt.

Overrompeld

Veel mensen voelen zich overrompeld door een onverwachte verkoper aan de deur en zeggen ja tegen iets waar ze eigenlijk geen trek in hebben. Officieel heb je 14 dagen bedenktijd om de koop ongedaan te maken, maar in de praktijk is het vaak toch lastig om onder iets uit te komen waar je aan de deur met tegenzin ja tegen zei.

Wat vind jij?

Wat doe jij als er een verkoper aan de deur staat? Vind je dat huis-aan-huis verkoop verboden moet worden of niet? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur. Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. De meeste reacties op De Peiling staan op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail je verhaal dan naar depeiling@nhnieuws.nl.