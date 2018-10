Deel dit artikel:













Laurens (20) helpt andere downers in Suriname Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Laurens (20) heeft het Syndroom van Down. Hij heeft een baan, een vriendin en een scooter. In Suriname krijgen veel mensen met Down niet dezelfde kansen. Daar wil hij als ambassadeur voor de stichting Dutch Down Support verandering in brengen. NH Nieuws-verslaggever Eline Boshuizen reisde mee naar Suriname. Bekijk hier haar indringende documentaire.

