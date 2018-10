Deel dit artikel:













Weespers door kapotte straatverlichting al dagen in het donker Foto: NH Nieuws

WEESP - Inwoners van de wijk Hogewey in Weesp zitten door een storing van de straatverlichting al dagen in het donker. Het oplossen van het probleem is volgens de gemeente lastiger dan gedacht.

In eerste instantie moesten mensen vanaf winkelcentrum Hogewey tot aan de Rijnkade in Weesp het stellen zonder verlichting, zo meldde de gemeente vrijdag op Twitter. De storing duurde toen al dagen. Het zou diezelfde dag nog zijn opgelost, maar dat lukte kennelijk niet. Inmiddels branden de lampen tussen het winkelcentrum en wooncomplex Aquamarin weer. Het stuk van Aquamarin tot de Rijnkade zit nog wel in het donker. Wanneer ook daar de straatverlichting is hersteld, is niet bekend. De storing is volgens de gemeente 'complex'. 💬 Whatsapp ons!

