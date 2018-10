Deel dit artikel:













Snelheidsduivel haalt Texelse politie met 160 km/u in Foto: Shutterstock

TEXEL - Een 24-jarige snelheidsduivel is vannacht aangehouden omdat hij met maar liefst 160 kilometer per uur over de Texelse wegen scheurde. Hij kreeg daarvoor een bekeuring van 1.800 euro en rijontzegging van vier maanden.

Surveillerende agenten werden rond 23.30 ingehaald door een personenauto die overduidelijk veel te hard reed. Wat volgde was een dollemansrit door meerdere 60 km-zones, waarbij de bestuurder de maximumsnelheid met honderd kilometer overschreed. Uiteindelijk slaagde de politie erin de man aan de kant te zetten. Uit een afgenomen speekseltest bleek dat de bestuurder onder invloed van amfetamine en THC, de werkzame stof in cannabis, was. De man werd daarop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Omdat een speekseltest slechts een indicatie voor drugsgebruik vormt, dient er bij positief geteste automobilisten ook bloed te worden afgenomen. 'Helaas geen bloed afgenomen'

De Texelse politie meldde vanmorgen op Facebook echter dat er bij de aangehouden 'helaas geen bloed kon worden afgenomen'. Hierdoor kon het drugsgebruik niet officieel worden vastgesteld. De opgelegde boete en rijontzegging zijn dan ook enkel op grond van de enorme snelheidsovertreding opgelegd. Een politiewoordvoerder kan in verband met privacy van de automobilist niet vertellen waarom de bloedproef niet mogelijk was.