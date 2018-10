Deel dit artikel:













Buitenlandse techneuten komen vaak in Amsterdam terecht Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Buitenlandse studenten die in Nederland een technische studie volgen, blijven hier na hun studie vaker wonen dan studenten van andere studierichtingen. Ongeveer een kwart van hen komt terecht in Amsterdam, blijkt uit onderzoek van de organisatie voor internationalisering in het onderwijs Nuffic.

Dat komt omdat bij die studiedisciplines meer tekorten zijn of worden verwacht op de arbeidsmarkt. Van de technische studenten van de universiteiten blijft 41 procent in Nederland wonen, bij de hogescholen is dat 26 procent. In totaal gaat het om 3.135 afgestudeerde technische studenten. Het aantal internationale studenten dat na de studie in Nederland bleef, steeg de afgelopen jaren. Van de lichting 2006 bleven 2.610 hier, van de lichting 2012 waren dat er 3.515. Ook studenten met een achtergrond in onderwijs, gezondheidszorg en natuur blijven relatief vaak. Nederland verdient veel geld aan het behouden van die studenten. Ongeveer een vijfde van de afgestudeerden blijft hier zijn hele leven wonen. Dat levert de Nederlandse schatkist jaarlijks 1,64 miljard euro op. "Wanneer Nederland erin slaagt om alle onderzochte afstudeerders die hier na vijf jaar nog zijn, te behouden, levert dat jaarlijks 2,08 miljard euro op", aldus de onderzoekers.