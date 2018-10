AZ boekt nettowinst van twee miljoen euro over 2017-2018

ALKMAAR - AZ heeft in het seizoen 2017-2018 een nettowinst geboekt van twee miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de club uit Alkmaar, dat dinsdag naar buiten werd gebracht.

De transfers die ná 1 juli zijn voltooid, waaronder dus die van Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst, maken geen onderdeel uit van het boekjaar 2017-2018. Mede daarom verwachten de Alkmaarders ook het seizoen 2018-2019 met een positief financieel resultaat af te sluiten.

"Net als in eerdere seizoenen zullen we met de inkomsten duurzame investeringen doen", legt algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ uit. "Zo zijn we bezig met een indoorhal op het AFAS Trainingscomplex, waar we verder ook het hoofdgebouw willen uitbreiden. Daarnaast blijven we investeren in het eerste elftal en in onze jeugdspelers. Uiteindelijk moeten de duurzame investeringen ten goede komen aan het voetbal."

AZ werd in het seizoen 2017-2018 derde in de eredivisie en haalde bovendien de KNVB-bekerfinale in De Kuip tegen Feyenoord.