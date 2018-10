Verdachte springt uit auto bij achtervolging, politiewagen crasht tegen boom

AMSTERDAM - De politieauto die gisteravond tijdens een achtervolging in Amsterdam Osdorp tegen een boom botste, moest kort daarvoor uitwijken voor een verdachte die uit de auto sprong.

Toen de politie rond 20.40 uur een melding van diefstal uit een auto in parkeergarage De Kamp aan Haarlemse Witstraat kreeg, werden er direct enkele agenten op af gestuurd. De autokrakers hadden echter een flinke voorsprong op de politie, en bleken bij aankomst van de politie al uit het zicht verdwenen.

Omdat een getuige van de autokraak het kenteken van de vluchtauto had onthouden en doorgegeven aan de politie, werd de jacht op de verdachten voortgezet. Dankzij de Automatische Nummer Plaat Herkenning (ANPR) op de A9 kwam de politie de auto weer op het spoor.

Zodra de verdachten in de gaten kregen dat de politie hen op de hielen zat, zetten ze plankgas koers richting Amsterdam Osdorp. De achtervolging werd voortgezet, en leidde de politie naar een park waar een van de verdachten recht voor de politieauto uit de auto sprong.

Om te voorkomen dat hij onder de politieauto zou belanden, gaf de rijdende agent een ruk aan het stuur. Daardoor raakte hij van de weg en knalde tegen een boom in de berm. Na de crash besloten beide verdachten er rennend vandoor te gaan, waarna de ongedeerde agenten zagen dat een van hen in een sloot sprong.

Nadat ze hem uit de sloot hadden gepraat, werd hij aangehouden. De 34-jarige Utrechter is naar het politiebureau gebracht, waar hij in afwachting van het onderzoek vastzit. De tweede verdachte wist te ontkomen en is nog voortvluchtig.