Thrillerschrijfster Nathalie Pagie komt naar boekhandel Huizen

HUIZEN - De Nederlandse thrillerschrijfster Nathalie Pagie signeert aanstaande zaterdag haar romans in boekhandel Bruna aan de Kerkstraat in Huizen.

De 44-jarige boekenschrijfster is van 11.00 tot 15.00 uur in de winkel in 't Gooi aanwezig voor de signeersessie.

Nathalie Pagie publiceerde in 2013 haar debuutroman 'De toneelclub'. Nadat ze haar tweede boek had geschreven, 'De campus', richtte ze zich op een serie met daarin het journalistenduo Tara en Diego als vaste hoofdpersonen.

Prijs

De romans 'Paradijsvogels', 'Casa Familia' en 'Rio Grande' verkochten goed . Met 'Casa Familia' won ze vorig jaar een prijs voor beste Nederlandse thriller. Begin deze maand verscheen 'IJsengel', Pagie's nieuwste boek.