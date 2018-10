Oogstpiek bloemkolen: "We oogsten wel drie tot vier keer meer dan normaal"

WERVERSHOOF - Bloemkoolteler Roel Bakker uit Wervershoof en zijn personeel steken deze dagen de handen uit de mouwen. Door de hitte van de zomer zijn de kolen te laat gaan groeien waardoor er nu extra moet worden geoogst.

"De bloemkolen die we nu oogsten, hebben eigenlijk de kool te laat aangelegd", legt Roel Bakker uit. De oogst is ongelijk gegroeid waardoor de banen met bloemkool dubbel zoveel moeten worden geoogst. Om de 65 hectare bloemkool tijdig van het land af te krijgen, is er ook extra personeel ingevlogen.

Doordat de bloemkolen van de zomer nagenoeg non-stop zijn beregend, heeft de oogst geen schade opgelopen. "Bloemkolen gaan per stuk, in tegenstelling tot andere soorten kool waarbij er wordt gekeken naar het gewicht."

Extra kosten

Roel maakt zich dan ook geen zorgen over de omzet van dit seizoen. Daarentegen heeft hij wel te maken met extra kosten door het bewateren en de hoge insectendruk van deze zomer waardoor er veelvuldig gewasbescherming moest worden uitgevoerd.

Nog even en dan is het einde van de oogstdrukte in zicht: "Als het na dit weekend weer wat koeler wordt, zal de groei afnemen en raakt de boel weer iets meer onder controle."