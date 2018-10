Deel dit artikel:













Beschonken automobiliste crasht in weiland

EGMOND AAN DE HOEF - Een vrouw uit Egmond aan den Hoef is vannacht met haar auto van de weg gereden en na een flinke klap in een weiland beland. Later bleek dat ze dronken achter het stuur was gestapt.

Het ongeluk gebeurde op de Herenweg, een paar honderd meter voor de kruising met de Heilooër Zeeweg. Ze raakte van de weg, reed een verkeerspaal uit de grond, reed door een hek heen en kwam met haar auto op de zijkant tot stilstand. Na het ongeluk verliet de vrouw de plek van het ongeval, maar ze werd later alsnog gevonden. Uit een blaastest bleek dat ze had gedronken. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is met een berger afgevoerd.