Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto in vuur en vlam in Heemskerk Foto: Nieuwsfoto

HEEMSKERK - Flinke vlammen afgelopen nacht in de Bachstraat in Heemskerk. Daar stond een auto in lichterlaaie. De brandweer heeft het vuur geblust, maar was te laat om de wagen te redden.

Rond 1.30 uur werd de brand ontdekt. Wie of wat de veroorzaker is geweest van het vuur, is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.