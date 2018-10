Deel dit artikel:













Blessure Ziyech is spierverrekking Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

AMSTERDAM - Bij middenvelder Hakim Ziyech van Ajax is een spierverrekking in de hamstring geconstateerd. een mri toonde dat aan nadat hij zondag in de thuiswedstrijd tegen AZ (5-0) in blessuretijd was uitgevallen.

"Na overleg met de Marokkaanse voetbalbond is besloten dat Ziyech in Amsterdam blijft om aan zijn herstel te werken", liet Ajax weten. Marrokko speelt de komende interlandperiode twee wedstrijden tegen de Comoren. Coach Erik ten Hag zei na afloop van het duel met AZ dat hij alleen maar kon hopen dat de hamstringblessure bij zijn begaafde spelmaker zou meevallen. Het is nog onduidelijk hoelang het herstel van Ziyech vergt. Na de interlandperiode wacht Ajax een zwaar programma. Na het uitduel met sc Heerenveen (20 oktober) volgen wedstrijden tegen Benfica (23 oktober) en Feyenoord (28 oktober).