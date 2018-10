Gestolen auto van stel uit Zwanenburg terecht: "Vrouw zag hem voor de deur staan"

ZWANENBURG - Goed nieuws voor Elze Schuurman uit Zwanenburg. Afgelopen weekend werd er bij haar en haar vriend ingebroken en werd onder andere haar auto meegenomen, maar na berichtgeving van NH Nieuws zag een vrouw uit Amsterdam de gestolen Mercedes op de stoep staan.

De auto stond geparkeerd in de Amsterdamse wijk Geuzenveld. "Een meneer had jullie bericht gelezen en zei tegen zijn vrouw, hoe kunnen ze nou zo'n auto stelen met die kleur", vertelt Elze Schuurman. "Hij liet haar de foto zien en toen vertelde ze dat die auto bij hun voor de deur stond."

De dieven zijn nog steeds spoorloos, maar Elze is blij dat de auto terecht is. "Maar voor mij is het grootste deel terug." Van een scooter en zes horloges ontbreekt nog wel elk spoor. Mochten deze ook gevonden worden, dan hoort de Zwanenburgse dat graag.