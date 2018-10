Deel dit artikel:













Babbeltruc-bende opgepakt in Amsterdam: jongste verdachte 14 jaar oud Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - (AT5) Na grondig onderzoek van ruim een jaar heeft de politie een babbeltruc-bende aangehouden in Amsterdam. In totaal zijn er zeven verdachten opgepakt in de leeftijd van 14 tot en met 40 jaar.

De mannen hadden het vooral gemunt op kwetsbare ouderen in onder andere Amsterdam-West. Zij deden zich voor als postbezorgers en belden hun slachtoffers van te voren op met een aankondiging dat er een pakketje bezorgd zou worden. Voor dat pakketje moest volgens de verdachten een klein geldbedrag betaald worden en dat kon alleen door te pinnen. Lees ook: Meerdere bejaarde mannen gedrogeerd én beroofd door vrouw Duizenden euro's

Als de zogenaamde bezorger dan voor de deur stond bij een van de gedupeerden, werd er gevraagd naar de pinpas en om de pincode in te toetsen op een telefoon. De verdachte ruilde dan stiekem de pinpas om en zo kon de bende duizenden euro's buit maken. In totaal worden de zeven Amsterdammers verdacht van betrokkenheid bij ruim 65 zaken. Jeugddetentie en geldboetes

De jongste verdachte van het stel was 14 jaar. Hij is veroordeeld tot 18 maanden jeugddetentie waarvan 171 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een werkstraf van 200 uur en een schadevergoeding van 600 euro opgelegd. De overige verdachten zijn veroordeeld tot straffen variërend van 240 dagen tot een jaar. Ook hebben de heren meerdere geldboetes gekregen oplopend tot duizend euro. Lees ook: Drie bejaarde vrouwen slachtoffer van dezelfde babbeltruc Twee van de verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten en van twee anderen is de zaak geseponeerd vanwege een gebrek aan bewijs. Oplettende bewoner

De politie kwam de bende op het spoor doordat er in Utrecht twee van de mannen op heterdaad werden betrapt. Daarna volgden meer aanhoudingen. Een daarvan door een oplettende bewoner uit Slotermeer. De buurt werd direct uitgekamd en ook daar werd er iemand aangehouden. Hij had in zijn zak nog bankpassen zitten van eerdere gedupeerden. Uit de aanhoudingen kon de recherche opmaken dat alle trucs op dezelfde manier werden gedaan. Daardoor kon de politie ook nog de vijf anderen verdachten aanhouden.