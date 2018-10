Deel dit artikel:













Welpje omgedoopt tot Remy: "De kleine vermaakt zich prima" Foto: Stichting Leeuw Foto: Stichting Leeuw Foto: Stichting Leeuw

ANNA PAULOWNA - De gedumpte leeuwenwelp die gisteren werd opgevangen door Stichting Leeuw, staat volop in de aandacht. Zowel nationale als internationale media schrijven veel over het dier, dat inmiddels de naam Remy heeft gekregen. Vermoedelijk is dat een verwijzing naar het Franse kinderboek 'Alleen op de wereld'.

"Vandaag hebben wij een drukke dag gehad om alle pers te woord te staan over de leeuwenwelp", schrijft Stichting Leeuw op Facebook. "Tussen alle hectiek door vermaakt de kleine zich prima." Lees ook: Leeuwenwelp gedumpt in Utrecht, opgevangen in Anna Paulowna De welp blijft voorlopig nog in quarantaine op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Het eten en drinken gaat inmiddels prima volgens de verzorgers. Wel slaapt het leeuwtje nog veel. Steun

Aankomende woensdag komt de dierenarts langs voor een uitgebreide medische controle. Dan krijgt Remy ook zijn vaccinaties. Lees ook: Gedumpte leeuwenwelp nog maand in quarantaine Voor de verzorging van de welp is wel behoorlijk wat geld nodig, daarom vraagt Stichting Leeuw ook om een bijdrage van belangstellenden. "Hij zal vanaf morgenavond via de website te adopteren zijn voor mensen die hem en natuurlijk ook daarmee onze Stichting willen steunen", laten de verzorgers weten.