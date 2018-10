Motie van wantrouwen haalt het niet ondanks 'achtergehouden' mail over verbindingsweg A8-A9

HAARLEM - Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) zou doorslaggevende informatie hebben achtergehouden over de verbindingsweg tussen de A8 en de A9. GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de SP zijn daar alles behalve blij mee en dienden een motie van wantrouwen in, maar die werd niet aangenomen.

Post zou een belangrijke e-mail niet gedeeld hebben. Daarin stond volgens de drie oppositiepartijen cruciale informatie over een advies van ICOMOS, een van de belangrijkste adviseurs van VN-werelderfgoedorganisatie UNESCO. Een van de opties van de omstreden verbindingsweg - een verdiepte ligging - zou volgens ICOMOS namelijk ook betekenen dat de Stelling van Amsterdam zijn status als werelderfgoed zou verliezen.

Lees ook: Adviesorgaan UNESCO: Stelling van Amsterdam mogelijk geen werelderfgoed meer bij aanleg A8-A9

GroenLinks, ChristenUnie-SGP en de SP hadden die informatie graag gehad. "Als de mail wél was gedeeld, had Provinciale Staten een andere afweging kunnen maken. Er is ons belangrijke informatie onthouden en de beantwoording deugt niet."

Misverstand

Volgens Post zou het allemaal een misverstand zijn, omdat ICOMOS in de mail naar oude rapporten verwijst. "Het was voor ons dus helemaal geen nieuws", vertelt ze aan NH Nieuws. "Daarom is er ook geen sprake van het achterhouden van informatie."

Lees ook: 'Provinciebestuur hield informatie achter in dossier verbindingsweg A8-A9'

Iets waar Michel Klein van ChristenUnie-SGP het niet mee eens is. "Bij de Gedeputeerde Staten is geen enkele reflectie geweest dat die informatie voor ons relevant is. En dat is voor ons juist essentieel. Want wij moeten als Provinciale Staten kunnen besluiten of basis van complete informatie."

De onvrede over de antwoorden van Post mondde vandaag uit in een motie van wantrouwen. Met maar zes stemmen vóór, kwam het college er zonder al te veel kleerscheuren vanaf. "Wij gaan nu het landschapsplan uitvoeren", aldus Post. "Vervolgens is het dán aan de Provinciale Staten om te bepalen wat zij daar van vinden."

Omstreden

De plannen voor een verbindingsweg staan al jaren onder druk vanuit zowel de Zaanstreek als de IJmondregio. Activisten spraken zich uit tegen de plannen, omdat deze "alleen maar negatieve effecten" zouden opleveren voor de regio's, zoals meer verkeersdrukte en verslechtering van de luchtkwaliteit. Dat terwijl de provincie zegt met de verbinding die problemen juist op te lossen.