Serie-overvaller opgepakt voor gewapende roof bij tankstation

AMSTERDAM - (AT5) Agenten hebben vanmiddag in Ouderkerk een man opgepakt voor een gewapende overval op het Shell-tankstation op de Europaboulevard in Buitenveldert.

De man van rond de 45 jaar had kort daarvoor het tankstation beroofd, waarbij hij een vuurwapen gebruikte. Bij die overval maakte hij een onbekend bedrag buit.

Eerste roof mislukt

Een uur eerder lukte dat diezelfde man niet bij een andere overval, toen op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Het is bij de politie niet bekend of het in Noord om een winkel- of een straatroof ging. Wel is duidelijk dat de roof mislukte.

Na de eerste overval ging de man, die een alpinopet droeg, er lopend vandoor. De politiehelikopter werd ingezet om de man op te sporen. Later werd hij dus gevonden op de Europaboulevard.

De man is aangehouden. Hij bleek nog steeds in het bezit te zijn van het vuurwapen.