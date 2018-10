Oud-burgemeester Helmond leeft mee met bedreigde Wienen: "Het heeft een enorme impact"

HAARLEM - Ook vandaag wordt het stadhuis van Haarlem weer zwaar bewaakt vanwege de ernstige dreiging aan het adres van burgemeester Jos Wienen. Fons Jacobs, oud-burgemeester van het Brabantse Helmond, leeft met Wienen mee en weet wat hij doormaakt. "Het gaat natuurlijk om de veiligheid, maar je moet enorm veel inleveren."

Jacobs werd zelf negen maanden lang zwaar beveiligd. Ook bij hem waren de bedreigingen dusdanig ernstig dat zijn straat werd afgesloten en er een politiepost voor de deur kwam. In de tuin stond de Marechaussee en zijn afspraken werden van tevoren goed gecontroleerd. De agenda werd een week van tevoren strak gepland, alles ging volgens een strak protocol. De eerste weken moest hij zelfs naar het buitenland uitwijken.

"Achter de voordeur ben je vrij, maar je voelt je niet vrij. Mijn kinderen durfden niet meer te blijven slapen, privé-contacten nemen af, het heeft een enorme impact", aldus Jacobs. Tussen de bepantserde auto en zijn voordeur mocht slechts een paar meter zitten, vergaderlocaties werden van tevoren altijd gecontroleerd. Ook in het stadhuis liepen beveiligers rond. "Bij gesprekken zat altijd een derde persoon."



Milde debatten

Hij voelde zich veilig door alle bewaking om hem heen, want de beveiligers sloten alle risico's uit. Toch merkte hij wel dat mensen anders op hem reageerden. "Er wordt toch rekening met je gehouden, de debatten worden ook minder fel."

Hij vindt het goed dat Wienen gewoon doorgaat met zijn werkzaamheden, zo goed als dat kan. Achteraf denkt Jacobs wel dat hij toch niet voor de volle honderd procent heeft gefunctioneerd, en dat sommige beslissingen misschien toch anders waren uitgevallen als er niet de druk van de beveiliging om hem heen was geweest. "Achteraf gezien was ik liever niet naar het buitenland gegaan, maar had ik in Helmond het stuur in handen willen houden."

Advies aan Wienen

Nu, zo'n zes jaar later, is Jacobs nog steeds onbewust op zijn hoede. Hij kijkt nog altijd vaak door zijn achteruitkijkspiegel en zoekt in bepaalde situaties of er wel voldoende vluchtwegen zijn. "Het is een tweede natuur geworden."

Hij weet nog steeds niet wie er achter de dreigementen zat. Hij hoopt dat Jos Wienen daar wel van op de hoogte is. "Als je namelijk niet weet wie er achter zit, dan ben je de hele tijd met scenario's in je hoofd bezig en lig je vaak wakker 's nachts."