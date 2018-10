Interlandbreak: waar gaan de AZ'ers en Ajacieden heen?

AMSTERDAM - ALKMAAR - De tweede interlandbreak van het seizoen is aangebroken en dat betekent dat er veel spelers van Ajax en AZ zich melden voor interlands met Oranje. Ook zijn er spelers die teruggaan naar hun geboorteland om voor hun nationale ploeg te gaan spelen.

AZ:

Zo mag AZ-speler Dorin Rotariu zich melden bij de nationale ploeg van Roemenië. De ploeg van bondscoach Cosmin Contra speelt duels tegen Litouwen en Servië voor de UEFA Nations League. Albert Gudmundsson is door Erik Hamren opgeroepen voor de nationale selectie van IJsland. Zij spelen wedstrijden tegen Frankrijk (vriendschappelijk) en Zwitserland (Nations League).

Marco Bizot is opgeroepen voor de duels van Nederland tegen Duitsland (Nations League) en België (oefenduel). Oussama Idrissi en Teun Koopmeiners mogen zich melden bij Jong Oranje. De ploeg van Erwin van de Looi gaat op bezoek bij Jong Letland en een paar dagen later ontvangen zij Jong Oekraïne op De Vijverberg. Beide duels worden gespeeld in het kader van de EK-kwalificatie.

De drie Noren Bjørn Johnsen, Fredrik Midtsjø en Jonas Svensson zijn door bondscoach Lars Lagerbäck opgeroepen voor de Nations League-duels tegen Slovenië en Bulgarije.

Ajax:

Ook Carel Eiting en Perr Schuurs zitten bij de definitieve selectie van Jong Oranje. Schuurs debuteert in de selectie, terwijl Eiting er in tijdens de vorige interlandbreak ook al bij zat. Daley Blind, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong zijn net als Bizot opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor het 'grote' Oranje.

Maximilian Wöber is als vervanger van Bayern München-speler David Alaba opgeroepen voor het nationale team van Oostenrijk. Zij spelen voor de Nations League tegen Noord-Ierland en vervolgens een oefenwedstrijd tegen Denemarken, waar hij zijn teamgenoten Kasper Dolberg en Lasse Schöne aantreft. Naast het oefenduel met Oostenrijk, spelen de Deense Ajacieden ook nog een wedstrijd tegen Ierland voor de Nations League.

Noussair Mazraoui komt in actie voor Marokko. Hij speelt met zijn ploeg twee wedstrijden tegen de Comoren voor kwalificatie voor de Afrika Cup. Hakim Ziyech was ook opgeroepen voor de ploeg, maar meldde zich af met een blessure. Ook André Onana speelt kwalificatieduels voor de Afrika Cup. Eerst speelt hij met Kameroen een thuiswedstrijd tegen Malawi, waarna een paar dagen later het uitduel tegen hetzelfde land op het programma staat.

Nicolas Tagliafico, tijdens de vorige interlands aanvoerder van Argentinië door het ontbreken van sterspeler Lionel Messi, maakt ook nu weer deel uit van de Argentijnse selectie. Het wordt veel reizen voor de linksachter van Ajax: eerst staat er in Saudi-Arabië een vrienschappelijk duel met Irak gepland, waarna een aantal dagen later de kraker tegen Brazilië wordt gespeeld.

Dusan Tadic speelt met Servië voor de Nations League bij Montenegro en Roemenië, terwijl rechtsback Rasmus Kristensen met Jong Denemarken EK-kwalificatieduels met Jong Duitsland en Jong Azerbeidjan afwerkt.