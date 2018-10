Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bijna 400 bellende en appende bestuurders beboet op 'afleiding in het verkeer' Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - De politie in Noord-Holland heeft een drukke week achter de rug. In het kader van de actieweek 'afleiding in het verkeer' werden er 393 boetes uitgeschreven voor weggebruikers die hun telefoon tijdens het rijden niet konden weerstaan.

Volgens de politie waren er ongeveer 56 overtreders per dag. Het gros van hen werd afgeleid door de smartphone. "Hoewel vrijwel iedereen weet dat het heel gevaarlijk is om tijdens het rijden op je mobiel te kijken, kunnen veel bestuurders de verleiding niet weerstaan." En dat is gevaarlijk, zo vindt de politie. Uit onderzoek zou blijken dat ieder jaar honderden verkeersslachtoffers in het ziekenhuis belanden door telefoongebruik in de auto. Tientallen mensen komen er door om het leven. Bekeuringen

Tijdens de grootschalige controle werden ook nog 114 bekeuringen uitgeschreven voor snelheidsoverschrijdingen, rechts inhalen en het negeren van rode kruizen boven de weg. De meeste mensen werden beboet op de A7, A8, A9, A10, N9, N201, N205, N207, N203, N245 en de N242.