Arabische les op weekendschool Joury: "Meer kans op werk" Foto: NH Nieuws

HOOFDDORP - De Joury School in Hoofddorp is een weekendschool waar zo'n 100 kinderen met een verschillende achtergrond Arabische les krijgen. Volgens directeur Hanaa Subee is het leren van een taal altijd positief. "Het maakt de kinderen bewust en actief in hun eigen omgeving."

De leerlingen hebben de les bijvoorbeeld nodig om te kunnen communiceren met familieleden in het buitenland. Naast een aantal vluchtelingkinderen, gaat het om kinderen die al heel lang in Nederland wonen of hier zijn geboren. "Als een kind goed is in zijn moedertaal, kan hij bovendien sneller andere talen leren", legt de directeur uit. "Daarmee heeft het kind meer kans op werk in de toekomst." De school draait voornamelijk op vrijwillige docenten, zoals Manal Albeltag. "Wij proberen ons aan te passen aan de Nederlandse samenleving en tussendoor geven we dan ook les over de Nederlandse normen en waarden.''