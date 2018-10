Duel Ajax-vrouwen tegen Olympique Lyon uitverkocht

Met Olympique Lyon lootte Ajax een hele zware tegenstander, want de Franse ploeg was de afgelopen drie jaar winnaar van de Champions League bij de vrouwen. De rechtsbuiten van de nationale ploeg, Shanice van de Sande speelt bij Olympique.

De wedstrijd tegen de Franse topploeg wordt woensdag 17 oktober gespeeld en begint om 19.00 uur. De return wordt op 31 oktober gespeeld in Frankrijk.

Het is voor de vrouwen van Ajax voor het eerst dat ze in de achtste finales staan van de UEFA Women's Champions League. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi werd Sparta Praag verslagen.

