Feest: Voetbalclub Victoria bestaat 125 jaar

HILVERSUM - Hilversumse voetbalclub HC & FC Victoria bestaat 125 jaar. Tijd voor een feestje dus. Met een hele hoop oud-leden en huidige leden werden herinneringen opgehaald tijdens het feest in de kantine.

Victoria-veteraan Wout Appels heeft tot z'n 70ste bij de club gevoetbald en loopt er nog regelmatig rond langs de lijn. Ook burgemeester Broertjes kwam tijdens de feestavond even langs. Hij kreeg het jubileumboek aangeboden. "Een van de oudste voetbalclubs van Nederland en nog steeds heel vitaal. Ook al is het een 125-jarige dame of heer", grapt de burgemeester.

Het mag wel een wonder genoemd worden dat Victoria zo oud is geworden."Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was het bijna zo ver, toen hadden we nog maar acht leden die op het veld wilde staan. Toen was er één Victoriaan die met hart en ziel elke zaterdagavond weer drie mensen uit de kroeg haalde om een elftal bij elkaar te krijgen. Zonder hem hadden we hier niet gestaan", vertelt Victoria-deskundige Jan Derk van den Berg.

Maar de club heeft het overleefd en mag nu dus 125 kaarsjes uitblazen. En ze hebben de smaak te pakken; ze kijken nu al reikhalzend uit naar het 150-jarig jubileum.