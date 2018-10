Deel dit artikel:













Mountainbikers van Schoorlse duinen naar Afrikaanse bush Foto: NH Sport / Thomas Brood

SCHOORL - De Noord-Hollandse mountainbikers Wim Botman en Patrick Kos starten zondag in de Cape Pioneer Trek. Dat is een wedstrijd van een week door Zuid-Afrika. "Het zit al een paar jaar in mijn hoofd om zo'n mountainbike-toch te rijden", vertelt Botman.

"Wij zijn nu al een tijdje aan het trainen hiervoor en het gaat een mooi avontuur worden", vult Patrick Kos aan. Het Noord-Hollanders doen regelmatig mee aan exotische koersen. Zo deed Botman vorig jaar nog mee aan de Ronde van Madagascar en Kos deed mee aan wedstrijden in Rwanda, Senegal en Venezuela. Nu wacht de mannen dus een nieuw avontuur. "Wij overnachten in een tentenkamp. Je moet je eigen fiets onderhouden en je rijdt dus door de Zuid-Afrikaanse bush-bush. Het is dus mogelijk dat je in een keer tegen een giraffe aanfietst", zei Botman.