Jeugdige overvaller gewond na worsteling met eigenaar Haarlemse tabakszaak

HAARLEM - De minderjarige Haarlemmer die vanochtend Kadohuis Oud Schoten in Haarlem overviel, is bij de worsteling met de eigenaar van de tabakszaak gewond geraakt.

Dat meldt de politie. De tiener - exacte leeftijd onbekend - stapte vanochtend rond 10.45 uur de winkel aan de Schoterweg binnen, bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen en eiste geld.

Nadat hij een onbekend bedrag had gekregen, sloeg hij op de vlucht. De winkeleigenaar sloeg direct alarm bij de politie, maar besloot ook zelf achter de overvaller aan te gaan.

Treuzelen

Met succes, want toen hij de overvaller in de Vroonstraat bij zijn fiets zag treuzelen, twijfelde hij geen moment. De winkelier dook bovenop hem, en slaagde erin hem te overmeesteren.

In afwachting van de politie, die vanwege de aanwezigheid van een vuurwapen enkele agenten in kogelwerende vesten op de melding had afgestuurd, hield de winkelier de overvaller in bedwang.

In de boeien

De politie heeft hem uiteindelijk in de boeien geslagen en meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij gewond was geraakt bij de worsteling met de winkelier, al treedt de politie niet in detail over de aard van zijn letsel.

Het overvallenteam van de politie onderzoekt de zaak. De winkel werd in juli van dit jaar ook al eens overvallen.