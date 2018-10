Amateurvoetbal start ook volgend seizoen per eind augustus

ZEIST - Net als in de voorgaande twee seizoenen wordt er ook in het amateurvoetbaljaar 2019/’20 na de zomer afgetrapt. Dat meldt de KNVB maandagmiddag. Eind augustus staan de eerste wedstrijden op het programma.

Uit onderzoek onder veel betrokkenen uit het amateurvoetbal kwam deze situatie wederom naar voren als de meest geschikte startperiode. De beslissing is genomen op basis van een enquête, waar 3.500 leden uit het amateurvoetbal aan hebben meegewerkt. Gebleken is dat het verplaatsen van de start van het amateurvoetbal tot ná de zomervakantie op veel enthousiasme kan rekenen.

Het startmoment levert veel namelijk voordelen op. Zo hoeven minder voetballers hun eerste wedstrijden te missen en kunnen clubs, trainers en spelers zich beter voorbereiden op de aftrap van het voetbaljaar. Bovendien worden in deze situatie meer wedstrijden gespeeld in de lente, waardoor de kans op mooi weer aanzienlijk stijgt en er dus minder kans is op afgelastingen.

Beker

De poulewedstrijden in de beker staan gepland in de weekenden van 31 augustus/1 september, 7/8 september en 15/15 september 2019. vrouwen- en jeugdcompetities.