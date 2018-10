Salden blijft aan als manager voetbalzaken bij FC Volendam

VOLENDAM - Misha Salden, ontslagen als hoofdcoach bij FC Volendam, blijft aan als manager voetbalzaken. Dat maakte de club vanmiddag bekend.

"Misha is in zijn rol als manager voetbalzaken een vakman", vertelt Volendam-voorzitter Henk Kras. "Dat heeft hij de afgelopen jaren bewezen. We zijn heel blij dat hij zich blijft inzetten voor de club en gaan ervan uit de fijne samenwerking die we hadden voortgezet wordt."

Salden werd eind september ontslagen als hoofdcoach van Het Andere Oranje toen de club na zeven wedstrijden pas drie punten bij elkaar had gesprokkeld. De club vond dat er te weinig perspectief was op verbetering met Salden aan het roer en maakte toen al bekend dat ze Salden de mogelijkheid boden om aan te blijven als technisch manager. Salden was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdcoach. Van 2014 tot 2017 was hij hoofd jeugdopleidingen en technisch manager bij de Volendammers. En het afgelopen seizoen had hij een dubbelfunctie als technisch manager en coach.

Inmiddels is Hans de Koning aangetrokken om het seizoen af te maken in Volendam.

Plussen en minnen afwegen

"Ik heb vorige week natuurlijk een rotweek gehad", licht Salden toe. "En dan zit je een week thuis en ga je goed nadenken over het aanbod van de club om in die rol en die functie door te gaan. Je ga de plussen en de minnen afwegen. Ik heb ook nog even kort contact gehad met Hans de Koning. Tuurlijk zijn er een aantal van die momenten hartstikke moeilijk, maar uiteindelijk zie je ook dat er op dit moment nog genoeg werk is binnen de club om voort te zetten."

"Moet ik anders thuis gaan zitten op dit moment? Dat vind ik ook niks. En met niemand op de club heb ik problemen. Heel veel mensen binnen en buiten de club hebben gevraagd of ik in die functie aan wil blijven. Dat doet je natuurlijk ook goed. Dat doet uiteindelijk besluiten om je gevoel toch even aan de kant te zetten en toch weer zo snel mogelijk de draad op te gaan pakken waar nodig."