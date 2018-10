Amstelveense tak van Partij voor de Dieren wil lichtshow in plaats van vuurwerk

AMSTELVEEN - Onveilig voor mens en dier, te duur en bovenal schadelijk voor het milieu: de werkgroep Amstelveen van de Partij voor de Dieren wil af van het vuurwerk in de stad. In plaats daarvan zou een centrale, milieuvriendelijke lichtshow het nieuwe jaar moeten inluiden.

Volgende week donderdag dient de groep een burgerinitiatief in bij de Amstelveense gemeenteraad. Naast een lichtshow pleit de partij ook voor het oprekken van de vuurwerkvrije zones tot aan de gemeentegrens.

De Partij voor de Dieren vindt dat het afsteken van vuurwerk een negatieve impact heeft op mens, dier en milieu. Ze zouden daarin gesteund worden door politieagenten, artsen en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Petitie

Via een online petitie hebben 105 mensen laten weten dat ze het met de partij eens zijn. Of er inderdaad een lichtshow in plaats van een vuurwerkshow komt in Amstelveen, is nog even afwachten.