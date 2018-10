Autodief achtervolgd op A4: moet nog 75 boetes betalen

NIEUW-VENNEP - Een autodief is vannacht door agenten van de weg geplukt. Hij bleek ook nog eens 75 boetes open te hebben staan, met een totaalbedrag van 22 duizend euro.

De politie kreeg een melding dat er op de A4 bij Nieuw-Vennep een voertuig reed dat geregistreerd stond als gestolen. "Wij zijn direct gaan zoeken naar dit voertuig en vrij snel daarna werd het voertuig gevonden op de rijksweg A4 bij Amsterdam", zo valt te lezen op Facebook.

Bij zulke meldingen houden agenten altijd 'zoveel mogelijk rekening met het onverwachte', gaat het bericht verder. "Het volgteken werd dan ook pas gegeven nadat er meerdere politievoertuigen aanwezig waren. De bestuurder van het voertuig volgde ons gelukkig probleemloos."

22 duizend euro

Opvallend genoeg bleek degene die de melding had gedaan, als bijrijder in de auto te zitten. Tijdens een controle ontdekten de agenten dat de bestuurder geen rijbewijs had. Ook bleek dat de man nog tientallen bekeuringen had openstaan.

De man kon het totaal van ruim 22 duizend euro ter plekke niet betalen. Daarom werd de auto meegenomen als dwangmiddel. "Dit betekent dat de man een maand de tijd krijgt om de betaling in orde te maken. De sleep- en stallingskosten komen ook voor rekening van de 46-jarige Rotterdammer."