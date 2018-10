Jerdy Schouten bij Excelsior: pannenkoeken én presteren

ROTTERDAM - De overstap van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie kost veel spelers aanpassingstijd, maar Jerdy Schouten past zich moeiteloos aan. De oud-middenvelder van Telstar start wekelijks in de basis bij Excelsior en scoort hoog in de spelersklassementen.

In mei tekende Schouten (21) een driejarig contract op Woudestein. Na het uitstekende seizoen met Telstar, waarin de Velsenaren het tot de finale van de play-offs schopten, maakten veel spelers de overstap naar de Eredivisie. De Witte Leeuwen waren de afgelopen transferperiode dan ook de hofleverancier aan Eredivisieclubs.

"Het is wel vergelijkbaar met Telstar", zegt Schouten na de training. "Het is een warme club waar ook een familiegevoel heerst. Na de wedstrijd is het hier altijd gezellig en we hebben ook een leuke groep."

Klassementen

Met Excelsior staat Schouten momenteel op de dertiende plaats in de competitie. Als we naar zijn eigen klassement kijken, doet de middenvelder het beter. In het Speler van het Jaar-klassement bekleedt Schouten de vijfde plaats. "Ja, dat is mooi. Het is een stukje waardering, maar ik hecht er ook niet al teveel waarde aan", benadrukt Schouten in zijn favoriete pannenkoekenrestaurant in Hellevoetsluis.

Schouten is namelijk een speler met het nodige bijgeloof. Zo eet hij onder andere iedere wedstrijddag een pannenkoek bij het restaurant Koek & Pan van zijn buurman. "Ik wacht ook altijd totdat mijn stoeltje vrij is. Ik voel me daar lekker bij."

