Burgemeester Beverwijk sluit woning na vondst ruim 600 hennepplanten Foto: HFV Photo Services

BEVERWIJK - In een woning aan de Veldstraat in Beverwijk is een hennepkwekerij met ruim 600 hennepplanten aangetroffen. Burgemeester Smit heeft de woning voor de komende twee maanden gesloten.

Naast de planten zijn er ook materialen en apparatuur gevonden om hennep mee te kweken. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt deze professionele plantage "als een ernstige verstoring van de openbaarde orde" gezien en is de woning om die reden op grond van de Opiumwet gesloten. Of er ook aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend.