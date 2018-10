Vier Noord-Hollandse binnensteden in top-10 'beste binnenstad'

NOORD-HOLLAND - Onze provincie is met vier steden vertegenwoordigd in de top-10 'meest woonaantrekkelijke binnensteden van Nederland'. Opvallendste naam in het Noord-Hollandse rijtje: Amstelveen, de enige stad zonder historisch stadscentrum.

Amsterdam voert de lijst van onderzoeksbureau Louter aan, die is gemaakt in opdracht van Elsevier Weekblad. Amstelveen volgt op een knappe vierde plek (achter Zwolle en Utrecht). Haarlem (plek 7) en Alkmaar (plek 9) zijn ook terug te vinden in de top 10.

Amstelveen

Amstelveen heeft haar hoge positie vooral te danken aan het hoge 'voorzieningenniveau'. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen 'basisvoorzieningen' (onderwijs, huisarts, winkelaanbod) en 'plusvoorzieningen' (cultuur, vrije tijd, 'funshoppen'). Amstelveners ervaren de rust, ruimte en veiligheid van een niet-grote stad en komen qu basisvoorzieningen tegelijkertijd niks te kort in het eigen centrum.

Haarlem

Als stad met een historisch centrum heeft Haarlem van alle steden de hoogste waardering op het gebied van 'natuurlijke omgeving', met de Mooie Nel, de duinen en het strand om de hoek. Daarnaast staat Haarlem ook bij de beste tien binnensteden op het gebied van 'bereikbaarheid', 'plusvoorzieningen' en 'gebouwde omgeving'. Amsterdam staat in deze laatste twee categorieën bovenaan en moet in de categorie 'basisvoorzieningen' alleen Groningen boven zich dulden.

Wel scoort Amsterdam slecht op het gebied van 'rust en ruimte' en 'sociaal klimaat' (waar ook veiligheid onder valt), maar dat geldt voor alle grote steden zoals Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

Alkmaar

Met een negende plek is Alkmaar de hoogstscorende stad die ook als groeikern wordt aangemerkt. Dat is opvallend, omdat vrijwel alle groeikernen laag scoren op de lijst, met uitzondering van steden als Amersfoort en Hoorn. Alkmaar is als stad verder erg vergelijkbaar met Haarlem, omdat ze allebei als zogeheten benchmarkbinnensteden worden aangeduid. Dat zijn binnensteden in middelgrote steden, in de buurt van de Randstad en elk met een historische binnenstad.



Uitleg

De woonaantrekkelijkheid is samengesteld op basis van ongeveer honderd objectief gemeten indicatoren en deze zijn gebaseerd op de oordelen van 6.700 respondenten van 81 binnensteden. Al deze oordelen zijn uiteindelijk grofweg verdeeld over zeven rubrieken, namelijk: 'basisvoorzieningen', 'plusvoorzieningen', 'bereikbaarheid', 'gebouwde omgeving', 'natuurlijke omgeving', 'rust en ruimte' en 'sociaal klimaat'. De scores van deze rubrieken bij elkaar bepaalt de uiteindelijke klassering.