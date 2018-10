Eerste eredivisiezege ooit zaalvoetballers White Stones

EGMOND AAN DE HOEF - Een prestatie van formaat, de eerste eredivisiezege ooit voor de zaalvoetballers van White Stones uit Egmond aan de Hoef. Vrijdagavond won het team, geleid door echte clubmannen, met 3-2 van Zeemacht.

Een zege in de eredivisie ontbrak er nog aan, want uit de eerste drie duels op het hoogste niveau behaalde White Stones slechts een punt. Met de zege op Zeemacht werd gedaan wat sinds de oprichting in 1976 nog niet gelukt was: winnen in de eredivisie. Grote vreugde bij trainer Rogier Bunink, die al acht jaar voor de groep staat. "Voor een dorp als Egmond, de eredivisie, het leeft hier", omschrijft hij. "We hebben zelfs seizoenkaarten. Het is gewoon mooi dat je dat als dorpsclub behaald hebt."

Ook voor Fred de Waard, assistent van Bunink en echte clubman, is het spelen in de eredivisie een mooie gewaarwording. De Waard was erbij toen White Stones werd opgericht en de club zit in zijn hart. "Ik zat er als jong jongetje bij", zo vertelt hij. "Ik was toen een jaar of zes. Toen is het opgericht en zo ben ik in de familie opgegroeid met White Stones."

Met een groep voetballers die allemaal uit de regio komen en veelal ook nog in het veldvoetbal actief zijn is het streven om er niet in het eerste eredivisiejaar weer uit te vliegen.

White Stones bezet nu de achtste plaats en moet vrijdagavond op bezoek bij ASV LEBO.