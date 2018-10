Kat Mowgli beschoten, poot wordt afgezet: "Het bot was helemaal verbrijzeld"

HAARLEM - De Haarlemse kat Mowgli heeft vrijdag een bot in een van zijn poten verbrijzeld, nadat hij volgens zijn baasjes beschoten is. De poot wordt vanmiddag afgezet. De eigenaren waarschuwen buurtgenoten rond de Zomervaart: iemand heeft volgens hen met een luchtbuks op hun huisdier geschoten.

Een dierenmishandelaar zou volgens de eigenaren ook gif en spijkers rondstrooien. "Een andere kat in de buurt is vergiftigd, hoorden we toen we waarschuwingen in de straat ophingen", zegt de vader van het jonge baasje van Mowgli.

Infuus

De kat is vrijdagavond laat geraakt en is naar een kliniek in Zwanenburg gebracht. Daar heeft Mowgli het weekend aan het infuus met pijnstillers gelegen. Vandaag is de operatie. "Mowgli was volgens de arts meteen kansloos. Nu hebben we een kat met drie pootjes en een rekening van 1.000 euro. En onze zoon heeft een flinke deuk in het vertrouwen in de medemens opgelopen."

Gif

De eigenaren roepen andere slachtoffers op zich te melden bij de politie en bewijzen te bewaren. Een woordvoerster van de politie bevestigt dat de beschieting is gemeld en geeft aan dat zij de zaak hoog opnemen. "Wij gaan absoluut aan de slag met deze melding. Wij zijn dan ook op zoek naar getuigen roepen deze op zich te melden."

Een tijdje terug waren er in Haarlem-Oost ook al meldingen van gif en spijkers op straat. De politie spreekt niet van een toename van dit soort meldingen in het gebied rond de Zomervaart.