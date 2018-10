Velserbroeker neemt gevonden bok mee naar huis, dierenambulance zoekt eigenaar

VELSERBROEK - Zo spannend als de vondst van een leeuwenwelp in een weiland het Utrechtse Tienhoven is het niet, maar ook in de bebouwde kom van Velserbroek is een dier aangetroffen dat niet op straat thuishoort.

Het gaat om jong bokje, vertelt Maaike Bervoets van de Dierenambulance Velsen. Een stel Velserbroekers ontdekte de bok vrijdag, toen hij verstrikt zat in een hek langs de Grote Buitendijk. "Zij hebben 'm aan z'n horens mee naar huis genomen en in de tuin gezet. Zaterdag hebben ze ons gebeld, want de bok moest de tuin uit."

Van horen zeggen weet Bervoets dat de bok vrijdag nog rustig was, en zich gedwee liet meevoeren. Hoe anders was dat zaterdag, toen de medewerkster van de Velsense dierenambulance werd opgetrommeld? "Ik ben een half uur bezig geweest om 'm te vangen", vertelt ze. Ze vermoedt dat het dier veel ruimte gewend is, en onrustig werd van de krappe achtertuin en de stadse geluiden. "Hij heeft de hele nacht in een drukke woonwijk gezeten."

Bervoets zal de kennismaking met zijn horens in ieder geval niet snel vergeten. "Ik had wel even last van m'n maag en m'n ribben", vertelt ze over de gevolgen van kopstoten die de bok haar in de achtertuin gaf." Toen ze 'm eindelijk te pakken had, heeft ze 'm in een hondenbench geplaatst en tijdelijk ondergebracht in het pand van de dierenambulance. Dat is een noodoplossing, vertelt ze. "Want zie maar eens opvang te vinden op zaterdag."

'Boerderij in de buurt'

Bovendien mag de bok niet zomaar worden ondergebracht bij soortgenoten. "Hij heeft geen oormerk, dus misschien is 'ie niet geënt. Daarom moet 'ie in quarantaine worden geplaatst." Toch denkt Bervoets niet dat het dier is gedumpt, maar dat hij via een openstaand hek is ontsnapt. "Ik denk dat hij van een boerderij in de buurt komt."

De meeste geitenhouders in de buurt hebben inmiddels een belletje gekregen met de vraag of ze toevallig een bokje missen, maar tot nog toe heeft dat geen spoor van de eigenaar opgeleverd. "Ik hoop maar dat 'ie gemist wordt", besluit Bervoets.

Opvangadres

Inmiddels heeft de dierenambulance een opvangadres voor de bok gevonden, waar hij eerst in quarantaine wordt geplaatst. Wie de bok herkent als zijn eigendom of weet waar het dier thuishoort, kan de dierenambulance Velsen bereiken op telefoonnummer 0255-533239.