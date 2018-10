De Peiling: Donkere dagen zorgen voor meer criminaliteit

NOORD-HOLLAND - In Nederland wordt ruim 60.000 keer per jaar ingebroken. Nu de dagen weer korter worden is de kans op woninginbraak groter. Vandaag begint de Week van de veiligheid om burgers te waarschuwen.

Pakkans laag De Vereniging Eigen Huis meldt dat de pakkans bij woninginbraak laag is. De politie loste bijvoorbeeld in het jaar 2016 slechts 9,4 procent van de woninginbraken op. Op het totaal van ruim 60.000 inbraken zijn dat zo'n 6.000 opgehelderde zaken. De meeste daders ontlopen hun straf, omdat agenten het bewijs niet rond krijgen. Misdadigers bekennen minder snel of beroepen zich op hun zwijgrecht. Het oplossingspercentage schommelt de laatste jaren tussen de 7 en 10 procent.

Even weg? Deur op slot!

Leg geen kostbare spullen in het zicht en sluit deuren en ramen. Ook al ga je maar heel even naar de buren, boodschappen doen of naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Dat zijn twee van de tips waarmee de kans op woninginbraak kleiner wordt.



Kerntrekken

Bijeenkomst met ex-inbreker

Gemeenten organiseren de komende tijd allerlei activiteiten om burgers te waarschuwen voor woninginbraak. In Alkmaar gaat ex-inbreker Evert Jansen op 29 oktober in Daalmeer/Koedijk en op 30 oktober in Alkmaar-Zuid op pad om de beveiliging van woningen te beoordelen. ’s Middags maakt hij foto’s van inbraakgevoelige situaties en dezelfde avond presenteert hij deze foto’s aan de bewoners van de wijk en geeft hij informatie over de werkwijze van inbrekers.

