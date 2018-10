Problemen tussen Hoorn City Tours en gemeente opgelost

HOORN - De lucht is geklaard tussen Hoorn City Tours en de gemeente Hoorn. Eerder deze zomer kreeg de organisatie van de hop-on en-of busjes, het gevoel dat de gemeente hen tegenwerkte en niets deed om het initiatief voor de busjes te steunen. Maar dat is nu verleden tijd, laat Pierre Koomen van Hoorn City Tours weten.

De electrische busjes rijden sinds vorig jaar zomer in de binnenstad van Hoorn om onder andere toeristen van en naar cruiseschepen te brengen. Zo'n dertig vrijwilligers besturen de busjes.

De organisatie van Hoorn City Tours vond dat de gemeente weinig oog had voor de inzet van deze mensen. Ook het feit dat ze niet door de gemeente verzekerd werden, was de organisatie een doorn in het oog.

Ook het parkeren van de elektrische treintjes was vaak een probleem omdat de parkeerplaatsen vol waren.

Beter handhaven

In het laatste gesprek zijn de gemeente en Hoorn City Tours overeen gekomen om samen de verzekering van de vrijwilligers te realiseren en heeft de gemeente aangegeven om beter te gaan handhaven op parkeren zodat ook dit probleem verholpen wordt.

De elektrische busjes rijden nog tot het einde van deze maand. Volgend jaar komen de busjes weer terug en zullen ze vanaf maart weer te zien zijn in het Hoornse straatbeeld.