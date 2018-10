Deel dit artikel:













Chantal dolblij met buurman na blussen brand in Krommenie: "Hij is een held!" Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

KROMMENIE - Een brand in een open haard had gisteravond heel anders af kunnen lopen bij een woning in Krommenie. Maar gelukkig was daar de buurman.

"Hij heeft mijn leven gered, hij is mijn held en de held van Krommenie", zegt Chantal Valk tegen NH Nieuws. Ze had gisteravond de open haard aangestoken, toen opeens de vlammen eruit sloegen. "Waarschijnlijk omdat het as in de opvangbak opeens opspatte. We konden er niet bij en hadden ook geen brandblusser. Toen heb ik mijn vriend naar buiten gestuurd om de buren te waarschuwen en gelukkig kwam de buurman aanrennen met een brandblusser." Huisdieren

Daarmee heeft hij erger voorkomen, want Chantal zag haar huis waar ze nog geen jaar in woont al zo in brand vliegen. "Ik was heel bang dat het zou overslaan op het laminaat. Mijn huisje, mijn huisdieren... De buurman heeft ons echt gered!" Nadat de brand was geblust moesten Chantal, haar vriend en de buurman nog wel mee naar het ziekenhuis, maar ze konden snel weer naar huis. "De longen zijn goed, dus dat is gelukkig allemaal prima." Elektrisch

En de open haard, gaat die nog wel aangestoken worden? Chantal: "Nee! We laten 'm gelijk ombouwen naar een elektrische. Ik raak nóóit meer een open haard aan!" 💬 Whatsapp ons!

