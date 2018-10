Nieuw mobiel netwerk Schiphol

SCHIPHOL - Er komt een nieuw toekomstbestendig mobiel netwerk op de luchthaven Schiphol. De luchthaven slaat daarvoor de handen ineen met de mobiele aanbieders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo.

De komende twee jaar wordt het nieuwe netwerk aangelegd in alle aankomst- en vertrekhallen. Maar ook in het stationsgebied, de lounges, pieren en Schiphol Plaza. En in niet publieke gebieden zoals de bagagekelders. Met het nieuwe netwerk wil Schiphol dat het voor de gebruikers en de medewerkers aangenamer, gebruiksvriendelijker en beter wordt.

Uitstekend mobiele dekking

In 2020 moet het nieuwe mobiele netwerk gereed zijn en zullen meer dan 30 antenne-installaties op de luchthaven voor uitstekende mobiele dekking zorgen. Het nieuwe netwerk zal ook geschikt zijn voor 5G. Daarnaast wordt bij de aanleg rekening gehouden met de hulpdiensten en het portofoonsysteem dat gebruikt wordt op Schiphol.

Hetzelfde netwerk

Met de aanleg van het nieuwe mobiele netwerk komt er een einde aan de individuele mobiele netwerken van de verschillende aanbieders op Schiphol. Alle operators gaan gebruik maken van hetzelfde netwerk.