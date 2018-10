Deel dit artikel:













Steekpartij Assendelft binnen probleemfamilie, buren zijn al jaren bang Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

ASSENDELFT - Een dag na de steekpartij in een woning aan de Klokkemeet in Assendelft is er meer duidelijk over de omstandigheden. Een rondgang door de buurt laat het beeld zien van een problematische familie waar vaker wat aan de hand is.

"En het was net zo rustig de laatste tijd", zegt een buurvrouw the day after tegen NH Nieuws. Volgens haar staat de politie vaker voor de deur bij de hoekwoning aan de Klokkemeet, waar gisteravond twee personen gewond raakten en ook twee personen zijn aangehouden na een steekpartij. Geschreeuw

In het huis woont een vrouw met haar man en drie kinderen, waar ook de zus van de vrouw met haar kinderen woont. Kennelijk heerst er veel spanning binnen dit huishouden, want buren horen vaker geschreeuw uit het huis komen en ervaren ook andere overlast. Wat zich gisteravond precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Wel hebben buurtbewoners gezien dat een van de zoons (die eerder uit huis zou zijn gezet) het glas van de voordeur had ingetrapt. Daarna ontstond voor het oog van de buren midden op straat een ruzie en handgemeen toen andere leden van het huishouden naar buitenkwamen. Een vrouw van het huishouden kroop daarna weer naar binnen door de kapotte voordeur en hield daar snijwonden aan over. Verhuizen

Omwonenden zijn al jaren bang voor het gezin dat oorspronkelijk uit Amsterdam komt en durfden ook niet in te grijpen bij de ruzie. Eén van de buren zegt zelfs te overwegen "om te verhuizen" vanwege de heftige taferelen. Welke twee personen van de familie zijn aangehouden, is nog niet bekend. Ook over de verwondingen van de twee personen die zijn meegenomen naar het ziekenhuis is nog geen duidelijkheid. 💬 Whatsapp ons!

