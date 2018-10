Volleybalvrouwen walsen ook over Dominicaanse Republiek heen

NAGOYA - De volleybalvrouwen hebben in de tweede ronde van het WK in Japan ook het team van de Dominicaanse republiek met 3-0 aan de kant gezet (25-19, 25-16, 25-14). Dat betekende de zevende overwinning op rij. Nederland handhaafde zich daarmee op de tweede plaats in de poule achter Servië, dat ook alle zeven tot nog toe gespeelde wedstrijden won en zelfs nog geen enkele set inleverde.

De Dominicaanse Republiek was als nummer negen van de wereld een hoog aangeslagen tegenstander, want Nederland staat slechts één plek hoger. Maar de ploeg van coack Jamie Morrison was de tegenstander op alle vlakken de baas en het duel in Nagoya werd geen moment spannend. De aanvalsdruk van het Nederlands team was de ploeg uit het Caribisch gebied te machtig. De eerste set werd binnengehaald door Lonneke Slöetjes.

Juliet Lohuis nam de plek op de middenpositie over van Nicole Koolhaas, maar verder liet Morrison de basis ongewijzigd: Lonneke Sloetjes, Maret Balkestein-Grothues, Yvon Beliën, Anne Buijs en Laura Dijkema. Celeste Plak en Britt Bongaerts speelden ook in alle sets mee.

Dat Sloetjes in topvorm verkeert, bewees ze met zeventien punten. Ze maakte ook nog eens vijf punten direct vanuit de service. Anne Buijs uit Oostzaan voegde dertien punten toe en aanvoerster Balkestein-Grothues kwam tot zeven punten. Vooral in de derde set speelde Oranje met de tegenstander en was bijna elke geslagen bal raak.

"Good job", zei coach Morrison na de wedstrijd. "Het plan was vanaf het begin de druk opvoeren, goed serveren en snelheid in de aanvallen. Dat hebben we gedaan, we gaven ze geen tijd om op adem te komen."

Woensdag volgt de wedstrijd tegen het sterke Brazilië en donderdag is het eveneens nog ongeslagen Servië de tegenstander. De eerste drie uit de poule plaatsen zich voor de Final Six.