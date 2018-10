Jubilaris Schöne: "Hoop dat er nog wat wedstrijden bijkomen"

AMSTERDAM - Lasse Schöne speelde zondag tegen AZ zijn 250e duel in dienst van Ajax. Volgens de middenvelder, die zich deze week bij de nationale selectie van Denemarken meldt voor wedstrijden tegen Ierland en Oostenrijk, is dit nog lang niet de laatste.

"Ik ben niet zo van de statistieken", begint Schöne (32). "Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat ik al zo veel wedstrijden voor deze mooie club heb mogen spelen. En ik hoop dat er nog wat bijkomen hoor. Mijn contract loopt af, maar we hebben nog niet gesproken. We gaan nu ook van de ene naar de andere wedstrijd. Het seizoen is nog lang. En ik heb het ook niet alleen voor het zeggen. Het gaat er ook om wat Ajax uiteindelijk wil."

De Deen kwam in 2012 over van NEC. "Ik kwam transfervrij naar Amsterdam en ze noemden mij hier de twaalfde man", herinnert de rechtspoot zich nog. Uiteindelijk was hij toch vaak terug te vinden in het basiselftal van de Amsterdammers. "Op alle posities van het middenveld maar ook als rechtsback en zelfs even als spits", aldus een lachende Schöne, die nu de plek op het middenveld net voor de defensie bekleedt. "In deze rol zal ik mijn loopbaan wel ooit beëindigen. Dit is nu wel mijn beste rol."