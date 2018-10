LIVE: Alkmaar viert overwinning op Spanjaarden

ALKMAAR - Groot feest in Alkmaar. Het is 8 oktober en dus viert de stad de overwinning op de Spaanse overheerser. Kortom: het is vandaag Alkmaar Ontzet.

Nog ieder jaar vieren de Alkmaarders dat ze in 1573 de Spanjaarden verjaagden uit hun stad. Ook 445 jaar later is het weer reden voor een feest, waar de middagoptocht het hoogtepunt van is!

NH Nieuws is er vanmiddag ongeveer 15.30 live bij. Op onze website, in de app en via de Facebookpagina van NH Events en NH Nieuws kan je meekijken.

Kijk hier live mee: