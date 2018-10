Scooterrijder komt onder auto na botsing in Beverwijk

BEVERWIJK - Een scooterrijder is vanmorgen bekneld komen te zitten na een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur op de kruising van de Velserweg en de Velsertraverse.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, bevestigt een woordvoerder van de politie. Hoe het met hem of haar is, kan zij niet zeggen.

Door het ongeluk was vanuit Beverwijk de hoofdweg naar de Velsertunnel tijdelijk dicht, aldus de woordvoerder.