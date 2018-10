Amsterdammers zoeken met man en macht naar aangereden hond Blue

AMSTERDAM - (AT5) Bewoners van de Amsterdamse Jordaan zoeken al een paar dagen naar Blue, een hondje dat spoorloos verdween nadat ze op dierendag werd aangereden. Op de Palmdwarsstraat raakte een fietser de hond, waarna het beestje uit paniek wegrende.

"We gaan ervan uit dat zij lichtgewond is", zegt het baasje Caroline Behringer. "Waarschijnlijk is ze zo geschrokken dat ze zich nu verstopt." Iedereen in de buurt wordt nu attent gemaakt op de verdwenen Blue door middel van flyers en berichten op sociale media.

Andere Jordanezen helpen graag mee met zoeken. Achter ramen en op muren hangen posters en buren houden zelf ook zoektochten. "Misschien dat ze in een bosje zit of vlakbij een tuin", zegt Behringer. "We hopen dat de buurt ook kijkt in parken en tuinen."

Een buurvrouw helpt al sinds het allereerste moment. "Ik kan niet zeggen hoe vaak precies, maar ik kijk toch wel elke keer onder struiken als ik mijn hond uitlaat", zegt ze. "Sinds de ochtend van dierendag hoorde ik het, want toen was Caroline al bezig met het printen van de flyers."

De buurt houdt zelfs online een kaart bij met de plekken waar flyers uitgedeeld zijn. "Vrijwilligers deelden al op veel plekken flyers uit", zegt Colin Bortner, het andere baasje. "Er is nog veel meer te doen. Zoals bij het Westerpark of Sloterdijk, waar we vandaag nieuwe posters ophangen."