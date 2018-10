Caravan en schuurtje vatten vlam in Heemskerk

HEEMSKERK - Een caravan en een schuurtje in een woonwijk in Heemskerk hebben vanochtend vlam gevat.

De caravan stond in een geïmproviseerd schuurtje achter een woning aan de Rijnenberg, waar de brand rond 7.30 uur uitbrak. Zwarte rookpluimen stegen boven de daken uit.

De brandweer rukte rond 7.30 uur met meerdere voertuigen uit en de brand was ook snel onder controle. Wat over was van de caravan is inmiddels weggehaald. Het schuurtje, een dak steunend op schuttingen, is zwartgeblakerd aan de binnenkant.

Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.