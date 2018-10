Deel dit artikel:













NOORD-HOLLAND - Ongevraagde telefonische verkoop wordt verboden. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil dat in de wet vastleggen. Bedrijven of organisaties mogen dan consumenten alleen nog via telefoon benaderen als iemand daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Nu mogen mensen nog gebeld worden, tenzij ze anders hebben aangegeven door zich in te schrijven in het Bel-Me-Niet Register. Keijzer heeft dit punt opgenomen in de zogenoemde Consumentenagenda die ze maandag naar de Tweede Kamer stuurt. "Het ministerie van EZK krijg regelmatig klachten over telemarketing door bedrijven en organisaties. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de consumenten zich hieraan ergert’’, aldus Keijzer. Smartphones, thermostaten

Keijzer wil ook de positie van consumenten rondom het zogenoemde 'internet of things' versterken. Hierbij zijn apparaten verbonden met het internet om gegevens te kunnen uitwisselen. Daarom zouden apparaten die draadloos verbonden zijn met het internet - zoals smartphones en thermostaten - aan minimale veiligheidseisen moeten gaan voldoen en zouden producenten verplicht moeten worden gedurende een bepaalde termijn beveiligingsupdates te verstrekken. "In 2020 zijn naar verwachting 20,4 miljard apparaten verbonden met het internet. De snelle groei van deze markt voor bijvoorbeeld smart tv’s of slimme wasmachines biedt consumenten voordelen, maar vaak is nog onduidelijk wat zij in de praktijk mogen verwachten van een slim apparaat en waar zij terecht kunnen wanneer het apparaat niet meer goed functioneert."