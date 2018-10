Deel dit artikel:













Man met bebloed sportjack gezocht na vondst overleden Amstelvener (27) Foto: Davey Photography/ Davey Baas

AMSTELVEEN - (AT5) De man die vanmiddag dood werd aangetroffen in een flatwoning aan de Doctor Plesmansingel in Amstelveen, is de 27-jarige bewoner. De politie houdt rekening met een misdrijf.

Rond 14.45 uur kreeg de politie een melding binnen van geschreeuw in de woning. Agenten troffen bij de flatwoning familie aan en in de woning het levenloze lichaam van één van de bewoners. De politie weet nog niet wat de exacte toedracht en doodsoorzaak is. De woning is afgezet voor sporenonderzoek en agenten zijn gestart met een buurtonderzoek. Er is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart, medewerkers van het Nederlandse Forensisch Insituut (NFI) doen onderzoek in de woning. Lees ook: Dode in woning Amstelveen na melding steekpartij Getuigen hebben rond 11.30 uur een man met een bebloed sportjack bij de flat gezien. Hij liep weg richting Van der Hooplaan / Stadshart Amstelveen. Het zou gaan om een lichtgetinte man van rond de 25 jaar oud met een stevig postuur, een rond gezicht met kort opgeschoren haar. Hij is zo'n 1.90 meter lang en droege een donkergrijze hoody. De politie roept iedereen met informatie op om zich te melden. Dit kan door te bellen naar 0900- 8844, of als je liever anoniem blijft via 0800-7000.